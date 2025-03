Γκρίνιαξε ο Αντσελότι για την κούραση της Ρεάλ, αλλά ας ρωτήσει και τους παίκτες της Γιουνάιτεντ...

Ήταν όλοι... κομμάτια. Οι Μπαπέ και Μπέλιγχαμ δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Η Ρεάλ μετά από ρεβάνς στους «16» του Champions League, έχοντας παίξει 120' έντονης μάχης με την Ατλέτικο για να κριθεί η πρόκριση στα πέναλτι, χρειάστηκε να παίξει 68 ώρες μετά, εκτός έδρας ματς με τη Βιγιαρεάλ.

Πήρε τη νίκη, μεν, εξουθενώθηκε, δε. Ο Αντσελότι ήταν τόσο έξαλλος που απείλησε να μην ξανακατεβάσει την ομάδα του στο γήπεδο αν συμβεί πάλι κάτι αντίστοιχο, λέγοντας μάλιστα πως η LaLiga απέρριψε τα αιτήματα των «μερένγκες» για μεταφορά του ματς με το «κίτρινο υποβρύχιο».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι... συμπάσχει. Κι όμως, δεν έχει γκρινιάξει τόσο πολύ, επίσημα, ποτέ. Ίσως διότι στην Αγγλία έχουν συνηθίσει πια τον καιταιγιστικό ρυθμό των αγωνιστικών υποχρεώσεων και αυτό έχει γίνει συνήθεια, δίχως όμως να τους κάνει καλό.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» από την έναρξη της σεζόν 2022-2023 έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 42 φορές με συνθήκη κατά την οποία αγωνίζονται σε διαφορετικά παιχνίδια σε λιγότερο από 72 ώρες!

Μια φορά λιγότερη έχει παίξει η Ρεάλ Μαδρίτης στο ίδιο χρονικό διάστημα, δίχως να έχουν συμπληρωθεί 72 ώρες από τη λήξη του ενός ματς μέχρι τη σέντρα του επόμενου. Κι αμέσως μετά έρχεται η Μπαρτσελόνα!

Τελικά, Don Carlo, σίγουρα δεν είσαι μόνος και μακάρι να είχαν κι άλλη την πυγμή που είχες εσύ να φωνάξεις για την υγεία των παικτών σου...

Man United have played more games with less than 72 hours rest than any other club in Europe's top four leagues since the 2022/23 season:



🥇 Man United - 42

🥈 Real Madrid - 41

🥉 Barcelona - 40



(Via: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/B2EeT9iMeD