Conference League: Η Φιορεντίνα ανάμεσα στα φαβορί για κατάκτηση

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού σταμάτησε στην Ιταλία, αφού με σκορ 3-1 η Φιορεντίνα τον άφησε εκτός Conference League. Οι πράσινοι το πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν τελικά να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους 8.

Εκεί, πλέον, βρίσκεται ο σύλλογος της Serie A, μαζί με τις Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Τζουργκάρντεν, Ραπίντ Βιέννης, Λέγκια Βαρσοβίας, Μπέτις και Τσέλσι. Φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου δεν είναι άλλος από την αγγλική ομάδα, η οποία έχει πιθανότητες 55% να φτάσει στην κορυφή.

Αμέσως επόμενη στη λίστα, λοιπόν, είναι η Φιορεντίνα, που συγκεντρώνει ποσοστό 30% για κατάκτηση του τροπαίου. Μάλιστα, οι δύο αυτοί σύλλογοι είναι και οι μόνοι με διψήφιο αριθμό πιθανοτήτων. Η Μπέτις, που είναι τρίτη στη σειρά, έχει 9%, η Λέγκια και η Ραπίντ 2%, η Τζουργκάρντεν και η Γιαγκελόνια 1% και η Τσέλιε μόλις 0,1%.

To win the Conference League (as of 14 Mar):



55% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

30% 🇮🇹 Fiorentina

9% 🇪🇸 Betis

2% 🇵🇱 Legia

2% 🇦🇹 Rapid

1% 🇸🇪 Djurgarden

1% 🇵🇱 Jagiellonia

0.1% 🇸🇮 Celje