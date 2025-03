Άλβαρες: «Δεν ξέρω παιδιά, ίσως και να έγινε...»

Ο Χούλιαν Άλβαρες έγινε ο μοιραίος παίκτης της μεγάλης κόντρας της Μαδρίτης στους «16» του Champions League με το ακυρωθέν γκολ στη διαδικασία των πέναλτι λόγω της επαφής της μπάλας και με το σταθερό του πόδι, τη στιγμή που έκανε το σουτ από την άσπρη βούλα.

Η UEFA έχει ενημερώσει πως η απόφαση πάρθηκε από τον VAR και το βίντεο το οποίο... ξεψάχνισε, δίχως τη βοήθεια κάποιας άλλης τεχνολογικής μεθόδου.

Η ισπανική τηλεόραση δίνοντας νέα πλάνα, φέρεται να έχει βρει και τη στιγμή που ο Άλβαρες δεν ήταν τόσο κάθετα αντίθετος με το συμπέρασμα του VAR και έλεγε στους συμπαίκτες του λίγο μετά την αναποδιά που του έτυχε λόγω του γλιστρήματος: «Τι να σας πω... Μπορεί και να έγινε...».

"It could be. I don't know, but it could be," ("Puede ser. No lo sé, pero puede ser") Julián Álvarez told his teammates after touching the ball twice in his penalty. pic.twitter.com/3dGCdVVEC6