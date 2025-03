«Εγώ δεν θα έχω τον χρόνο του Αρτέτα»

Ο Αμορίν ξέρει πως χρειάζεται ακόμα χρόνος και αρκετός… πόνος και κακές μέρες προκειμένου να βγει το «ουράνιο τόξο» στον ουρανό πάνω από το «Ολντ Τράφορντ» και να φανούν τ’ αποτελέσματα της δουλειάς του.

Επειδή, ωστόσο, σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την εποχή είσαι τόσο καλός, όσο τα τελευταία αποτελέσματά σου, ο νυν κόουτς των «κόκκινων διαβόλων» δεν τρέφει αυταπάτες.

Σε ερώτηση που δέχθηκε αν παίρνει θάρρος από τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Αρτέτα στο δικό του ξεκίνημα στην Άρσεναλ μέχρι να κάνει την ομάδα του διεκδικήτρια του τίτλου, ο κόουτς της Γιουνάιτεντ απάντησε:

«Ο τρόπος που ο Αρτέτα χειρίστηκε καταστάσεις, αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι θα μου δώσουν τον χρόνο που είχε εκείνος…».

Ruben Amorim on whether his struggles at Manchester United are similar to what Mikel Arteta had at the start of his Arsenal managerial career:



"The way Arteta dealt with that is an inspiration for everybody."❤️



"I will not have the time like Arteta had."😬 pic.twitter.com/yRhC85XI5b