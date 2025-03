Ο Σλοτ ζητά τη δύναμη του «Άνφιλντ»: «Γεμίστε το από νωρίς να σας ακούμε»!

Στην τελική ευθεία της σεζόν αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει η στήριξη της εξέδρας, ξεκινώντας από το Σαββατιάτικο ματς με τη Σαουθάμπτον.

Ο Ολλανδός τεχνικός τα θέλει όλα. Εδώ που έχει φτάσει η αγωνιστική περίοδος και «χτυπώντας» σε όλα τα μέτωπα – πλην του Κυπέλλου Αγγλίας – ο κόουτς των «κόκκινων» θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος, τόσο κόβοντας πρώτος με τη Λίβερπουλ το νήμα της Πρέμιερ, όσο και διεκδικώντας το Τσάμπιονς Λιγκ και εξασφαλίζοντας το Λιγκ Καπ στο ματς της 16ης του μηνός.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τους «αγίους», φυσικά γνωρίζοντας πόσο ύπουλο μπορεί ν’ αποδειχθεί ένα παιχνίδι που στη θεωρία φαντάζει πανεύκολο, ο Σλοτ είπε: «Θέλουμε να προετοιμαζόμαστε για το ματς και ν’ ακούμε τον κόσμο μας! Γεμίστε το από νωρίς όλοι»!

