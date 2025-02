Εκεί που όλοι πανηγύριζαν, εμφανίστηκε με… δύο λέξεις ο Φαν Ντάικ!

Ειδικά αν είναι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, που γνωρίζει την Premier League και ξέρει τι σημαίνει να «φτάνεις» κοντά… Για τον λόγο αυτόν, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του είχαν «τρελαθεί» μετά το 2-0 της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ, αυτός είπε απλά δύο… λέξεις!

Φοβερό το κλίμα στις τάξεις της Λίβερπουλ, μετά τη νέα, πολύ μεγάλη νίκη της ομάδας του Άρνε Σλοτ επί της Νιούκαστλ, για την 27η αγωνιστική της Premier League στο «Άνφιλντ».

Οι «κόκκινοι» μπήκαν πολύ αποφασισμένοι στο γήπεδο, έκαναν τη… δουλειά τους, επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση με 2-0 και «εκτόξευσαν» τη διαφορά από την Άρσεναλ στους 13 βαθμούς, έστω και με παιχνίδι περισσότερο.

Σπουδαίο αποτέλεσμα για τη Λίβερπουλ, με τα αποδυτήρια να γεμίζουν φωνές, ενθουσιασμό και μεγάλοι πανηγυρισμοί να κάνουν την εμφάνισή τους. Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε άπαντες χαρούμενους, τον Τσιμίκα να φωνάζει, τον Σόμποσλαϊ με τον ΜακΆλιστερ να γελούν, τον Λουίς Ντίας το ίδιο!

Και ξαφνικά, μπαίνει στα αποδυτήρια ο Φαν Ντάικ. Αγέλαστος, σοβαρός, συγκεντρωμένος μόνο στο πρωτάθλημα, λέγοντας δύο φορές την ίδια λέξη… «Βήμα, βήμα»! Τι αρχηγός για τη Λίβερπουλ…

Virgil van Dijk is so locked in with winning this Premier League trophy and make this a season to remember

pic.twitter.com/bPi8QGSsWh