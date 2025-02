Ο Γκάβι έπιασε τιμόνι και έκανε τους συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα να… σταυροκοπιούνται!

Ο Γκάβι άρχισε να… τρελαίνεται όσο το γκάζι είχε ακόμα κι άλλο χώρο για να πατηθεί, κάνοντας τους συνεπιβάτες του στο όχημα να κάνουν τον σταυρό τους!

Ο Αραούχο, o Πέδρι και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του στους «μπλαουγκράνα» τα… είδαν όλα και μόνο που δεν φιλούσαν το έδαφος όταν σταμάτησε το όχημα και μπορούσαν να βγουν από αυτό!

gavi to formula one 2026 campaign starts NOW !!!! pic.twitter.com/EdCpHjfAl6