Αυτά ξεστόμισε ο Σλοτ για τον Όλιβερ: «Είναι γαμ***** ντροπή»!

Διαβάζοντας τα χείλη του Άρνε Σλοτ με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Τετάρτης στο «Γκούντισον Παρκ», καταλαβαίνει κανείς τι αναφέρει ο Ολλανδός προπονητής της Λίβερπουλ, όντας σε έξαλλη κατάσταση.

«Είναι γαμ***** ντροπή! Τους βοήθησε! Σε όλο το παιχνίδι αυτό έκανε»!

Ο Τζέιμς Μεϊνγουόρινγκ δεν αντέδρασε και στη συνέχεια ακολούθησε η έντονη χειραψία του Σλοτ με τον Μάικλ Όλιβερ, όπου προφανώς κάτι του ανέφερε και τελικά αποβλήθηκε, περιμένοντας πλέον να μάθει την τιμωρία του και τις αγωνιστικές που θα χάσει.

sportfm.gr

According to Virgil van Dijk “We all know this is their cup final."



Observing Arne Slot’s reaction, it must have been Liverpool’s World Cup Final.



Not a very well thought out comment from VVD.



