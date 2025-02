Μπέρδεμα με την τιμωρία του Σλοτ, προς το παρόν... κανονικά στον πάγκο την Κυριακή!

Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο Άρνε Σλοτ θα είναι κανονικά στον πάγκο της Λίβερπουλ την Κυριακή κόντρα στη Γουλβς, παρά την αποβολή του στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ!

Όπως αναφέρει ο Τζέιμς Πιρς από το Athletic, η Πρέμιερ Λιγκ έκανε λάθος και έσβησε την αναφορά που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στη μέρα για ποινή δυο αγωνιστικών στον Ολλανδό τεχνικό λόγω «προσβλητικών και επιθετικών σχολίων» προς τον Μάικλ Όλιβερ στην ολοκλήρωση του επεισοδιακού ντέρμπι στο «Γκούντισον Παρκ».

Η διοργανώτρια αρχή έκανε λάθος, από τη στιγμή που η FA ακόμα δεν έχει εξετάσει το φύλλο αγώνα και όσα έχει γράψει εκεί ο διαιτητής του ματς της Λίβερπουλ με την Έβερτον για όσα του είπε ο Σλοτ.

Στην Ομοσπονδία καλούνται ν' αποφασίσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών, μπροστά τους έχουν πλέον... μιάμιση μέρα και με τα ισχύοντα δεδομένα, η Λίβερπουλ θα έχει τον προπονητή της παρόντα στην προσεχή αναμέτρηση με τη Γουλβς, μέχρι ν' αλλάξουν ξανά τα πράγματα...

The Premier League have since deleted the line about Arne Slot being handed a two-game touchline ban for using 'offensive, insulting or abusive language'.

Yeah it was a mistake by the Premier League.

The FA have yet to review the referee's report and decide what action to take. They have three working days to decide whether to charge Slot. As thing stands, he's not banned from touchline for Sunday.