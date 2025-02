Τα βίντεο από την αποβολή του Σλοτ: Δύο τα σενάρια για την απόφαση του Όλιβερ

Πλην της εξέλιξης της αναμέτρησης και φυσικά, του «καυγά» που ξέσπασε ανάμεσα στον Ντουκουρέ και τον Κέρτις Τζόουνς, σας ενημερώσαμε για τις αποβολές, για το τι ισχύει με τον Άρνε Σλοτ και την κόκκινη κάρτα, για τον βοηθό του που επίσης τέθηκε εκτός της επόμενης συνάντησης, για τις «καυστικές» δηλώσεις του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Ωστόσο, μόλις έκαναν την εμφάνισή τους δύο βίντεο, που σχετίζονται με την κόκκινη κάρτα που έδωσε ο Μάικλ Όλιβερ στον Άρνε Σλοτ! Και τα σενάρια που προκύπτουν από τα εν λόγω βίντεο είναι… δύο: είτε ο Ολλανδός κάτι είπε στον ρέφερι της συνάντησης, είτε του έσφιξε πάρα πολύ δυνατά το χέρι!

Και όσο ακραίο και αν ακούγεται, οι Άγγλοι στέκονται αρκετά και στη δεύτερη περίπτωση, με τον Όλιβερ πάντως να βγάζει αμέσως την κόκκινη κάρτα.

Another angle of Arne Slot's red card tonight... What did he say to Michael Oliver 🤝 pic.twitter.com/qzR376WKUw

Oliver really sent Slot off because of a vigorous handshake 😭



I once gave a paper cut to a man from nestle and he didn’t even flinch pic.twitter.com/WgYTIpF6Mi