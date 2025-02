«Σαλάχ και Φαν Ντάικ ανανέωσαν το συμβόλαιό τους!»

Πολύ μεγάλα νέα για τη Λίβερπουλ, η οποία φημολογείται πως έχει εξασφαλίσει τις υπογραφές των Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Μοχάμεντ Σαλάχ!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο φαίνεται πως κυλούν οι ανανεώσεις των συμβολαίων που εκκρεμούν στη Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Anfield Edition», οι «κόκκινοι» κρατούν τον Φαν Ντάικ και τον Σαλάχ!

EXCLUSIVE: We understand that both Mohamed Salah and Virgil van Dijk have put pen to paper on new deals to extend their stay at Liverpool. ✍️ pic.twitter.com/fhIsKYvSRg