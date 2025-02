«Σάλος» στο Twitter με το γκολ της Λίβερπουλ απέναντι στην Μπόρνμουθ!

Προηγείται η Λίβερπουλ με πέναλτι του Κόντι Χάκπο, «σάλος» στο Twitter με σχόλια που υποστηρίζουν πως δεν υφίσταται καν επαφή!

Ένα ιδιαίτερα… συζητήσιμο πέναλτι κέρδισε η Λίβερπουλ απέναντι στην Μπόρνμουθ, με τους «κόκκινους» να προηγούνται στο μισάωρο, χάρη στην εκτέλεση του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Κόντι Χάκπο πήρε την μπάλα, έφυγε στην αντεπίθεση, ο Κουκ τον βρήκε και ο διαιτητής, Ντάρεν Ίνγκλαντ, έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι.

Το replay δεν επιβεβαιώνει, αρχικά, με την πρώτη ματιά, κάποια επαφή, με το Twitter να υποστηρίζει πως πρόκειται για μία… περίεργη απόφαση!

Εξετάστηκε η περίπτωση οφσάιντ και όχι το αν υπάρχει ή όχι πέναλτι, την στιγμή πάντως που ο άτυχος παίκτης για την Μπόρνμουθ, δεν φώναξε καθόλου.

That’s not a penalty ffs. Gakpo trips himself and goes down.



If refs are going to give decisions like this in favour of Liverpool might as well hand them the title straightaway.#BOULIV



