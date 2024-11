UEFA: Μήνυμα κατά του ρατσισμού από Τάισον και Φρεντ

Οι δύο Βραζιλιάνοι στέλνουν μήνυμα κατά του ρατσισμού, καθώς αμφότεροι έχουν πέσει «θύματα» αυτού του φαινομένου εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο εξτρέμ του «Δικεφάλου του βορρά» έκανε λόγο για «... μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου», η οποία συνέβη το 2019, όταν αγωνιζόταν στην ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς αντέδρασε σε ρατσιστική επίθεση στη διάρκεια αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου και αποβλήθηκε. Ακολούθως ο Βραζιλιάνος άσος έμεινε σταθερός στη θέση του κατά του ρατσισμού, αφού δήλωσε: «Η δουλειά μου είναι να παλεύω, να είμαι περήφανος, να κρατάω το κεφάλι μου ψηλά. Σε μια ρατσιστική κοινωνία, δεν αρκεί να μην είμαστε ρατσιστές - πρέπει να είμαστε αντιρατσιστές». Πλέον ο 36χρονος άσος πανηγυρίζει τα γκολ του υψώνοντας τη γροθιά του, σε μια κίνηση εμπνευσμένη από τους Αφροαμερικανούς Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος στην απονομή μεταλλίων των 200 μέτρων, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1968 στην Πόλη του Μεξικού.

«Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί, όταν αντιμετωπίζουμε κάτι τόσο μεγάλο» εξηγεί ο Τάισον και συνεχίζει: «Σηκώνω τη γροθιά μου για να δείξω υπευθυνότητα και δύναμη, όντας κάποιος που παλεύει για τα ιδανικά μου. Πολλά παιδιά μου στέλνουν φωτογραφίες στα social media κάνοντας το ίδιο πράγμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό έχει τέτοιο αντίκτυπο». Τέλος, ο άσος του ΠΑΟΚ εκφράζει την ελπίδα το μήνυμά του να βοηθήσει άλλους ανθρώπους στην πατρίδα του και σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίσουν τον ρατσισμό με την ίδια αποφασιστικότητα: «Ως ποδοσφαιριστές, έχουμε μια πολύ δυνατή φωνή. Πάντα θα παλεύω για την ισότητα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τους νέους ανθρώπους, για τις οικογένειές τους. Οι γονείς μου πάντα με μάθαιναν να αντιμετωπίζω τα προβλήματά μου με το κεφάλι ψηλά. Ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός σας, είμαστε όλοι ίσοι».

Από την πλευρά του, ο Φρεντ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Τάισον στη Σαχτάρ και βίωσε ρατσιστική επίθεση ενώ αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τόνισε: «Είναι τρομερό αυτό να συνεχίζει να συμβαίνει το 2024, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να πιστεύουμε ότι είμαστε πάντα θύματα. Πρέπει να ενωθούμε, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας. Είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε όλοι άνθρωποι».

Ο 31 ετών άσος πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο έχει να παίξει έναν κρίσιμο ρόλο. «Το ποδόσφαιρο είναι πολύ δυνατό. Όλοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, φτάνει σε όλο τον κόσμο. Ας συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη του ρατσισμού: οι παίκτες που στέλνουν αυτό το μήνυμα αγγίζουν πολλούς ανθρώπους» είπε και υπογράμμισε ότι και αυτές οι προσπάθειες προσφέρουν πρόοδο: «Μερικοί άνθρωποι είναι λίγο οπισθοδρομικοί και κρατούν τον ρατσισμό ζωντανό, αλλά πιστεύω ότι, μαζί, ως άνθρωποι, πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον δεν θα ακούμε πια για ρατσισμό - αλλά, μέχρι να συμβεί αυτό, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να είμαστε μαζί και να είμαστε δυνατοί».

