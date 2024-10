ΒΙΝΤΕΟ: Αποβλήθηκε μόλις 3 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη!

Ο Ράφα Σίλβα πριν καλά καλά προλάβει να ιδρώσει την φανέλα του, κατάφερε να αποβληθεί από το παιχνίδι Ατλέτικο Παραναένσε-Κρουζέιρο.

Μόνο ως πρωτόγνωρο μπορεί να χαρακτηριστεί το περιστατικό που έγινε στο Ατλέτικο Παραναένσε-Κρουζέιρο για το Κόπα Λιμπερταδόρες, όπου είχαμε μία από τις πιο γρήγορες αποβολές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Εκεί λοιπόν, ο Ράφα Σίλβα είδε την κόκκινη κάρτα μόλις 3 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του παιχνιδιού, καθώς ο 32χρονος επιθετικός των φιλοξενούμενων χτύπησε με αγκωνιά τον Κάικε Ρότσα, ενώ το ίδιο είχε προσπαθήσει να κάνει και με άλλον αντίπαλο που είχε βρεθεί στον δρόμο του νωρίτερα.

Ψάχνοντας κανείς μπορεί να βρει αποβολές που έχουν γίνει στα 2 δευτερόλεπτα μετά την είσοδο κάπου παίκτη, όπως για παράδειγμα του Λι Τοντ της Κρος Φαρμ Παρκ Σέλτικ ή ακόμα και αμέσως μετά την είσοδό του, όπως αυτή του Κιθ Γκιλέσμπι όταν έπαιζε στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όμως τόσο γρήγορα μετά την έναρξη ενός παιχνιδιού, δύσκολα θα εντοπίσει.

Για την ιστορία, η Κρουζέιρο παίζοντας όλο το ματς με παίκτη λιγότερο, γνώρισε την ήττα με 3-0.

Revendo esse lance do Rafa Silva percebe-se que ele tenta acertar o primeiro jogador do Athletico e não consegue, logo em seguida ele acerta o Kaique Rocha e é expulso.



Sinceramente não dá pra entender porque ele fez isso, com apenas 03 segundo de jogo.pic.twitter.com/7Gggv8vN6Q