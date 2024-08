«Γλάρωσε» η Γιουνάιτεντ στο 90+5'

Η Μπράιτον ξεπέρασε το εμπόδιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1 στο Amex Stadium με σκόρερ τους Γουέλμπεκ και Ζοάο Πέδρο στις καθυστερήσεις με τον Ντιαλό να ισοφαρίζει προσωρινά.

Το πρώτο γκολ σκόραρε ο Γουέλμπεκ στο 32ο λεπτό, με τον Ντιαλό να ισοφαρίζει για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 60'.

Τελικά το γκολ της νίκης για τους «Γλάρους» πέτυχε ο Ζοάο Πέδρο στο 95' με μια «ξερή» κεφάλια αφήνοντας «άγαλμα» τον Ονάνα.

Δεύτερη σερί νίκη για την ομάδα του Χούρτζελερ, με το συγκρότημα του Ολλανδού να μένει στους 3 βαθμούς.

JOAO PEDRO WHAT A GOAL, LETS ALL LAUGH AT MANCHESTER UNITED 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/nalVDLud1I