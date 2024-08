Η Άρσεναλ μπαίνει στην κούρσα για Νίκο Γουίλιαμς

Η Άρσεναλ θέλει διπλή μεταγραφική κίνηση από την Ισπανία στο φινάλε των μεταγραφών και έχει θέσει στο στόχαστρο τον Νίκο Γουίλιαμς από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Δραστήριες αναμένεται να είναι οι τελευταίες μέρες της Άρσεναλ στο μεταγραφικό παζάρι! Οι Gunners δουλεύουν ήδη πάνω στην περίπτωση του Μικέλ Μερίνο από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, όμως ο Ισπανός μέσος δεν αποτελεί τον μοναδικό τους στόχο από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με την «Independent» » η Άρσεναλ σκέφτεται σοβαρά να κινηθεί για την απόκτηση του Νίκο Γουίλιαμς από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, μπαίνοντας έτσι δυναμικά στην κούρσα απέναντι στη Μπαρτσελόνα.

Το ενδιαφέρον άλλωστε των Καταλανών έχει ψυχραθεί ενώ ο Ισπανός αριστερός εξτρέμ δεν τους έχει δώσει ακόμα απάντηση και η Άρσεναλ θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση ώστε να καταφέρει να κλείσει το deal πριν εκπνεύσει το θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Στο Λονδίνο πάντως γνωρίζουν τις δυσκολίες τις επιχείρησης και θεωρούν αρκετά πιθανό πως μια τέτοια μεταγραφή ίσως θα πρέπει να αναβληθεί για το επόμενο καλοκαίρι.

