Γεμάτη Σίτι και Άρσεναλ η «Team of The Year» της Premier League

Κάτι παραπάνω από δυναμική ήταν η εκπροσώπηση των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι και της Άρσεναλ στην ομάδα της σεζόν, όπως την ψήφισαν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, στην Premier League.

Οι δυο τους έφτασαν να παλεύουν μέχρι την τελευταία αγωνιστική της Premier League και χάρισαν μια απίθανη κούρσα τίτλου. Δεν είναι μυστικό άλλωστε, πως Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ αποτέλεσαν πέρυσι τις καλύτερες ομάδες στην Αγγλία και άρα καθόλου έκπληξη το ότι οι παίκτες τους στελέχωσαν δυναμικά την Team of The Year της λίγκας.

Για το συγκεκριμένο βραβείο της PFA (Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών) ψηφίζουν οι ίδιοι οι παίκτες των τεσσάρων πρώτων κατηγοριών στην Αγγλία και αυτοί ψήφισαν... δαγκωτό Citizens και Gunners. Ο Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ) βρέθηκε κάτω από την εστία της καλύτερης ομάδας της σεζόν και οι Σαλιμπά (Άρσεναλ), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ) και Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι). Οι Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Ράις (Άρσεναλ) και Όντεγκααρντ (Άρσεναλ) στο κέντρο και οι Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι) και Γουότκινς (Άστον Βίλα) στην επίθεση.

The PFA Premier League Team of the Year, voted for by the players ⤵️ pic.twitter.com/uuoQ4roT0O