«Καλώς ήρθατε στο μέλλον»: Οι πρώτες εικόνες του νέου και... φουτουριστικού Camp Nou

Το «φως» της δημοσιότητας είδαν, δια χειρός Μπαρτσελόνα, οι πρώτες φωτογραφίες από το νέο, πολυαναμενόμενο «Spotify Camp Nou».

Η Μπαρτσελόνα μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση του νέου της «σπιτιού». Άλλωστε, αν όλα πάνε καλά, το 2026 οι Μπλαουγκράνα θα εγκαινιάσουν το νέο, πολυαναμενόμενο «Spotify Camp Nou». Ήδη πάντως δίνουν μια πρώτη γεύση από αυτό στους φίλους της. Και οι εικόνες που δημοσίευσαν μόνο προσμονή και ενθουσιασμό μπορούν να γεννήσουν.

«Καλώς ήρθατε στο μέλλον», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Καταλανοί πάνω από τη δημοσίευσή τους με τα ψηφιακά σχέδια του νέου τους σταδίου. Πρόκειται βέβαια για ένα πολύ μεγάλο project που θα αναβαθμίσει εξ ολοκλήρου όχι μόνο το ίδιο το γήπεδο αλλά και την περιοχή γύρω από αυτό και θα περιλαμβάνει και το κλειστό μπάσκετ της Μπάρτσα, αλλά και άλλες αθλητικές υποδομές. Το «Spotify Camp Nou» δείχνει πραγματικά βγαλμένο από το μέλλον και ιδιαίτερα επιβλητικό με πολύ μοντέρνα αισθητική.

Welcome to the future.

We will play here.



Just think about it. pic.twitter.com/MxtkY9hQiz