Το φαινόμενο «Τζέιμς Μίλνερ» συνεχίζει και του χρόνου!

Ακούραστος, βιονικός και… ανεξήγητος! Ο Τζέιμς Μίλνερ στα 38 του αποφάσισε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Μπράιτον μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι, με στόχο να γίνει πλέον ο κορυφαίος όλων των εποχών σε συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ!

Ο βετεράνος χαφ που βρίσκεται στους «γλάρους» αποφάσισε να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμφωνητικό με το κλαμπ, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του γι’ ακόμα μια αγωνιστική περίοδο.

Έχοντας ξεκινήσει το «ταξίδι» του πίσω στο 2022 με τα χρώματα της Λιντς και έχοντας τιμήσει επίσης τις Σουίντον, Άστον Βίλα, Νιούκαστλ, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ, βρίσκεται πια στη νότια ακτή. Και εκεί απλά ενισχύει τις ήδη πλούσιες και αμέτρητες ποδοσφαιρικές του εμπειρίες.

Προσέχει όσο ελάχιστοι το σώμα του για να καταφέρνει να διατηρείται στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο παρά την ηλικία του και βάζει, πια, στόχο, την απόλυτη κορυφή των συμμετοχών στην Πρέμιερ Λιγκ!

Αυτή τη στιγμή και πριν από την αναμέτρηση της Μπράιτον με την Τσέλσι, ο Τζέιμς Μίλνερ απέχει 20 εμφανίσεις από την απόλυτη κορυφή! Βρίσκεται στις 634, έναντι των 653 του Γκάρεθ Μπάρι και η πρόκλησή του για την επόμενη σεζόν θα είναι να καταφέρει ν’ αναρριχηθεί στην πρώτη θέση!

Delighted to extend my stay @OfficialBHAFC, enjoyed playing with the boys in a historic season for the club. Very frustrated being injured for the past few months but working hard to be back ready for the start of next season and hungrier than ever to contribute to the success of… pic.twitter.com/kzOlHazPCw