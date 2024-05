Έδιωξαν από το γήπεδο οπαδούς της Τότεναμ που πανηγύρισαν το γκολ του Χάαλαντ!

Δύο οπαδοί της Τότεναμ πανηγύρισαν το γκολ του Χάαλαντ κόντρα στην ομάδα τους, προκαλώντας την οργή συνοπαδών τους, με έναν εξ αυτών να φωνάζει σεκιουριτά, ο οποίος τους έδιωξε, τελικά, από το γήπεδο!

Το χθεσινό (14/5) παιχνίδι της Τότεναμ με τη Μάντσεστερ Σίτι θα μείνει στην ιστορία. Και όχι μόνο για το αγωνιστικό του σκέλος, με τους «πολίτες» να επικρατούν με σκορ 2-0 και να βρίσκονται αγκαλιά με το τέταρτο σερί πρωτάθλημά τους.

Στις εξέδρες του ''Tottenham Hotspur Stadium'' έλαβαν χώρα τρομερά σκηνικά, αφού υπήρξαν φίλοι των Λονδρέζων, που δεν ήθελαν η ομάδα τους να κερδίσει, αφού σε αυτή την περίπτωση τον πρώτο λόγο για τον τίτλο θα τον είχε η μισητή συμπολίτισσα Άρσεναλ! Στα social media, μάλιστα, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο, με φίλους των «σπιρουνιών» να πανηγυρίζουν τα γκολ των «πολιτών»!

Σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, δε, δύο οπαδοί της Τότεναμ, όταν άνοιξε το σκορ ο Έρλινγκ Χάλαντ, πανηγύρισαν σαν τρελοί! Η αντίδρασή τους, ωστόσο, εξαγρίωσε άλλους συνοπαδούς τους, με έναν εξ αυτών, σε έξαλλη κατάσταση, να φωνάζει σεκιουριτά, ο οποίος τους έδιωξε, τελικά, από το γήπεδο!

Δείτε το βίντεο:

Two people who celebrated City’s goal wearing (old, blue) Spurs shirts in the home end are eventually ejected after other fans (one in particular) gets involved. pic.twitter.com/LqSIcfHFQx