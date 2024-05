Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... σφάζονται για Σέσκο!

Σύμφωνα με γερμανικά και αγγλικά δημοσιεύματα, τόσο η Άρσεναλ, όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενδιαφέρονται ζεστά για την απόκτηση του 20χρονου Σλοβένου στράικερ της Λειψίας, Μπέντζαμιν Σέσκο!

Εκτός από τις μάχες τους στην Premier League, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να δώσουν μία ακόμα μεγάλη «τιτανομαχία» και εκτός αγωνιστικών χώρων το προσεχές καλοκαίρι και στο μεταγραφικό παζάρι!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γερμανικά και αγγλικά δημοσιεύματα, οι δύο σύλλογοι ενδιαφέρονται «ζεστά» για την απόκτηση του Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος φέτος βγάζει... μάτια στην Bundesliga με τη φανέλα της Λειψίας!

Ο 20χρονος Σλοβένος επιθετικός, που αποκτήθηκε από τους «ταύρους» το περασμένο καλοκαίρι έναντι του ποσού των 24 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάλτσμπουργκ που ανήκει στον ίδιο όμιλο της Red Bull, μετράει φέτος 41 συμμετοχές με 17 γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις!

Βέβαια, για να αποκτήσουν τον νεαρό φορ, οι δύο βρετανικές ομάδες θα πρέπει να βάλουν... βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού η Λειψία έχει βάλει στο συμβόλαιό του που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ρήτρα αποδέσμευσης 75 εκατομμυρίων ευρώ!

🚨 Manchester United and Arsenal are interested in signing Benjamin Šeško, who has a €75m release clause this summer.



The striker is open to moving to the Premier League.



(Source: @cfbayern / @mufcMPB) pic.twitter.com/U2vV08XMgq