Νέο συμβόλαιο για τον Ιραόλα στην Μπόρνμουθ!

Η δουλειά του, η οργάνωση και ο τρόπος που του ταίριαξε η Μπόρνμουθ, εξασφάλισαν στον Άντονι Ιραόλα νέο συμβόλαιο με την ομάδα, με διάρκεια μέχρι και το 2026!

Με δεδομένο πως ήδη είχε αρχίσει να «μαγνητίζει» ενδιαφέρον από ευρωπαϊκά κλαμπ, η Μπόρνμουθ έσπευσε, του πρόσφερε το νέο συμβόλαιο κι εκείνος το υπέγραψε για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία έως το 2026.

Ο Ισπανός κόουτς έκανε το μεγάλο βήμα στην Πρέμιερ Λιγκ το περασμένο καλοκαίρι και η Μπόρνμουθ είδε τις προσδοκίες της να επιβεβαιώνονται με τη βελτίωση που παρουσίασε η ομάδα υπό τις οδηγίες του 41χρονου προπονητή.

Η Μπόρνμουθ θα επιχειρήσει να τερματίσει εντός 10άδας στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Σολάνκε έλαμψε σε αυτή την αγωνιστική περίοδο με τον Ιραόλα στο «τιμόνι» και ο τεχνικός της ομάδας συμπεριλήφθηκε στους υποψήφιους για τον κορυφαίο της χρονιάς!

