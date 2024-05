Οι ultras έφτιαξαν κορεό, αλλά το γήπεδο τον γιούχαρε!

Στο τελευταίο ματς του Εμπαπέ στο «Παρκ ντε Πρενς», μπορεί οι ultras να έφτιαξαν κορεό, όμως, από την άλλη την ώρα που ακούστηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα ένας μέρος του κόσμου τον γιούχαρε!

Περίεργα τα συναισθήματα για τον Κιλιάν Εμπαπέ στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Παρκ ντε Πρενς» ως παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν!

Οι ultras των Γάλλων έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό κορεό με την προσωπογραφία του την οποία και ύψωσαν στην εξέδρα των οργανωμένων, όμως, από την άλλη ένα μέρος του γηπέδου τον γιούχαρε.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ακούστηκε από τα μεγάφωνα το όνομά του ο κόσμος αποδοκίμασε τον 25χρονο, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους στην απόφαση του να αποχωρήσει ή και την απογοήτευση που δεν μπόρεσε να τους οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια στην κατάκτηση του Champions League.

🔴🔵 Mbappé was honored by PSG Ultras in his last game at Parc des Princes. The club did not prepare any tribute for him. pic.twitter.com/ED5WqRfrEP