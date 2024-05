BINTEO: Πλημμύρησε το «Ολντ Τράφορντ» από τη νεροποντή!

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε όλα τα επίπεδα, αντιμετωπίζοντας και πρόβλημα... πλημμύρας στο «Ολντ Τράφορντ»!

Ναι, καλά διαβάσατε αφού στο τελευταίο 20λεπτο του παιχνιδιού με την Άρσεναλ -εκεί όπου ήρθε μια ακόμη ήττα για τους «κόκκινους διάβολους»- άνοιξαν οι ουρανοί, με τη βροχή που ξέσπασε να είναι πολύ δυνατή.

Έτσι, μετά το τέλος του αγώνα σχηματίστηκε καταρράκτης στο ένα πέταλο του γηπέδου, πλημμυρίζοντας ένα κομμάτι της εξέδρας, ενώ το νερό έπεφτε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο...

The Old Trafford waterfall is back ☔️



🎥 @SkySports pic.twitter.com/uLML19CafJ