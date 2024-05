Oι οκτώ παίκτες που θα διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της Premier League

Οκτώ παίκτες θα διεκδικήσουν το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της φετινής Premier League, με το κοινό να έχει δικαίωμα ψήφου ως τις 13 Μαΐου. Η ψήφος του κόσμου θα συνυπολογιστεί με αυτή ενός πάνελ ειδικών και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου.

Τη μεγάλη διάκριση διεκδικούν οι Φιλ Φόντεν (16 γκολ-8 ασίστ) και Έρλινγκ Χάαλαντ (25-5) της Μάντσεστερ Σίτι, Ντέκλαν Ράις (7-8) και Μάρτιν Όντεγκααρντ (8-8) της Άρσεναλ, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ (2-2) της Λίβερπουλ), Αλεξάντερ Ίσακ (20-1) της Νιούκαστλ, Κόουλ Πάλμερ (21-9) της Τσέλσι και Όλι Γουότκινς της Άστον Βίλα (19-12). Στη λίστα δεν υπάρχει κανένας παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Eight outstanding nominees, but there can only be one winner...



It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season 😍 #PLAwards