Η κατάρα των δοκαριών!

Η ομάδα του Παρισιού σημάδεψε 14 φορές το δοκάρι φέτος στο Champions League, τέσσερις από αυτές χθες το βράδυ (07/05) στον επαναληπτικό ημιτελικό με την Ντόρτμουντ!

Ρεσιτάλ ατυχίας ή... αστοχίας φέτος για την Παρί Σεν Ζερμέν!

Σύμφωνα με πληροφορίες της Opta, το ρεκόρ της Παρί σε μπάλες που καταλήγουν στο δοκάρι σε αυτή τη διοργάνωση του Champions League είναι ήδη ιστορικό.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έχει σημαδέψει δοκάρι έως και 14 φορές φέτος στην Ευρώπη, τέσσερις από αυτές στον χθεσινό επαναληπτικό ημιτελικό με την Μπορούσια Ντόρτμουντ (0-1). Μιλάμε για τον υψηλότερο... απολογισμό σε μια σεζόν στο Champions League από το 2003/04!

Με αυτόν τον αριθμό, η PSG ξεπερνά πλέον την Μπαρτσελόνα της σεζόν 2011-12, η οποία έφτασε τα 11!

Το βράδυ της Τρίτης (07/05) στο Parc des Princes, κόντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η ομάδα του Παρισιού είχε πολύ καθαρές ευκαιρίες με τους Ζαΐρ-Εμερί (47'), Νούνο Μέντες (61'), Μπαπέ (86') και Βιτίνια (88'), αλλά και οι τέσσερις είδαν τα σουτ τους να καταλήγουν στο κάθετο ή στο οριζόντιο δοκάρι.

Θυμίζουμε ότι η Παρί είχε και δύο δοκάρια στον πρώτο ημιτελικό του «ζευγαριού» στο Signal Iduna Park. Τότε ήταν ο Μπαπέ και ο Χακίμι που στάθηκαν άτυχοι!

30 - Paris had 30 shots tonight, the highest tally on record (since 2003-04) without scoring for a team in a UCL knockout stage match. They hit the woodwork four times, also the most on record in a KO stage match. Inaccurate. #PSGBVB pic.twitter.com/Wo9xXOhj5A