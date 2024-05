Σάμπιτσερ μετά την πρόκριση: «Θα πιω αρκετά απόψε, οπότε ας δούμε σε τι κατάσταση θα είμαι»

Η Ντόρτμουντ πήρε την πρόκριση για τον τελικό του φετινού Champions League και οι παίκτες της "μέθυσαν" από χαρά με τον Μαρσέλ Σάμπιτσερ να ενδιαφέρεται για το ποιος εκ των Ρεάλ ή Μπάγερν θα είναι ο αντίπαλος των Γερμανών και τον ίδιο να δηλώνει πως δύσκολα θα δει την αναμέτρηση καθώς θα πιει πολλά ποτά.

Η Ντόρτμουντ βρίσκεται από την Τρίτη (7/5) το βράδυ στον τελικό του φετινού Champions League με τους παίκτες της να πανηγυρίζουν εντός και εκτός γηπέδου τη σπουδαία πρόκριση μετά τη νίκη με 1-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Γερμανοί "μέθυσαν" από χαρά και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σάμπιτσερ το "μεθύσι" θα συνεχιζόταν για τους ποδοσφαιριστές της Ντόρτμουντ καθώς ο έμπειρος μέσος υποστήριξε σε ερώτηση για το αν θα δει το Ρεάλ - Μπάγερν πως εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία θα είναι.

Η απάντηση του στην ερώτηση για το αν θα δει τον έτερο ημιτελικό Ρεάλ - Μπάγερν, η απάντησή του ήταν αυθόρμητη: ¨

"Θα πιω πολλά ποτά απόψε, οπότε ας δούμε σε τι κατάσταση θα είμαι αύριο".

“I will have a lot of drinks tonight so let’s see in which shape I’m in tomorrow.”



Marcel Sabitzer’s response to if he’ll watch Real Madrid vs. Bayern did not disappoint 😂 pic.twitter.com/h4mY5FS15O