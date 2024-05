Ρωτήθηκε για Ρεάλ και έφυγε από την συνέντευξη τύπου ο Μπαπέ!

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν... πήρε και τόσο καλά την ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την Ρεάλ Μαδρίτης, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

Λίγη ώρα μετά τον αποκλεισμό των Παριζιάνων από τον τελικό του Champions League από την Ντόρτμουντ, ο Γάλλος σούπερ σταρ ρωτήθηκε για το ποια ομάδα θα υποστηρίξει στον άλλον ημιτελικό, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου.

Ωστόσο, ο ίδιος απάντησε με μία χαρακτηριστική γκριμάτσα και αποχώρησε από την συνέντευξη τύπου δίχως να απαντήσει, δεδομένου πως οι φήμες για την μετακίνηση του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το ερχόμενο καλοκαίρι όλο και φουντώνουν!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

⚪️🙄 Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y