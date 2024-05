Για πρώτη φορά στην Αγγλία διαιτητής θα φορέσει κάμερα

Στην αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο διαιτητής Τζάρεντ Γκίλετ θα φορέσει κάμερα, η οποία θα καταγράφει όλες του τις κινήσεις.

Για την 36η αγωνιστική της Premier League, η Κρίσταλ Πάλας φιλοξενεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Δευτέρα 6/5 στις 22:00, με το παιχνίδι να διεξάγεται με μια νέα καινοτομία.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Τζάρεντ Γκίλετ, θα φορέσει μια μικροσκοπική κάμερα, η οποία θα καταγράφει τις κινήσεις του, τις αποφάσεις του, αλλά και την επικοινωνία με τους παίκτες.

Ουσιαστικά, είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Premier League, χωρίς να υπάρχει ζωντανή μετάδοση από την συγκεκριμένη κάμερα, ενώ το υλικό θα χρησιμοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, με σκοπό την «μεγαλύτερη κατανόηση και εκπαίδευση όσον αφορά στις απαιτήσεις της διαιτησίας στην Premier League».

Την RefCam, την χρησιμοποίησε την φετινή χρονιά η Bundesliga, στον αγώνα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με την Βόλφσμπουργκ, με το υλικό να χρησιμοποιείται για ένα 26λεπτο ντοκιμαντέρ.

🚨👀 The DFL have released the footage for their ‘RefCam’ which was collected during Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg.



A documentary called “Referees Mic’d Up” which follows ref Daniel Schlager and the VAR team during the match, will be released.



pic.twitter.com/WWW9KWQvwt