«Στο τελευταίο μου ματς στο Άνφιλντ θέλω να βρέχει, μην με δουν να κλαίω»

Εκπληκτική δήλωση από τον Γιούργκεν Κλοπ, δύο εβδομάδες πριν από το τελευταίο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ» και τη Λίβερπουλ!

Ένα ακόμη παιχνίδι μένει, για να ολοκληρωθεί η θητεία του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, με το τελευταίο ματς της σεζόν να έγκειται στη συνάντηση της ομάδας του με τη Γουλβς.

Τι και αν οι «κόκκινοι» δεν διεκδίκησαν το πρωτάθλημα μέχρι τέλους; Μικρή σημασία έχει, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αναμένει την τελευταία αγωνιστική, ώστε να αποχαιρετήσει τον κόσμο της ομάδας.

Θέλει να… βρέχει εκείνη την ημέρα. Για ποιον λόγο; Διότι όπως επισήμανε στις δηλώσεις του, μετά το 4-2 επί της Τότεναμ, αν ο καιρός είναι κακός, τότε ελάχιστοι θα παρατηρήσουν ότι δεν θα σταματήσει να κλαίει στο «You’ll never walk alone».

Το παραδέχθηκε και επισήμανε για ακόμη μία φορά, πως αγαπά το οτιδήποτε αφορά τη Λίβερπουλ και το κοινό της!

Jurgen Klopp jokingly hopes for rain during his final match as Liverpool manager so fans won't be able to see his tears 😢



It is going to be an emotional day ❤️ pic.twitter.com/MNP1jlUoRP