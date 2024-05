Κριστιάνο Ρονάλντο: Νέο χατ τρικ κόντρα στον Δώνη και 41 γκολ στη σεζόν!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε νέο χατ τρικ, η Αλ Νασρ επικράτησε 6-0 της Αλ Γουέντα του Γιώργου Δώνη και παραμένει στο κυνήγι του τίτλου.

Στα 39 του χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει ασταμάτητος και διψασμένος για την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου στην ήδη γεμάτη επιτυχίες καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, πέτυχε το 4ο του χατ τρικ φέτος (τα πρώτα 2 γκολ σημειώθηκαν στο 5' και στο 12' και το τρίτο στο 52') και 66ο στην καριέρα του, στο 6-0 επί της Αλ Γουέντα του Γιώργου Δώνη. Δύο ασίστ κι ένα γκολ είναι ο Σαντιό Μανέ.

Θυμίζουμε ότι ο Ελληνας τεχνικός πρόσφατα ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από το σύλλογο καθότι τα προβλήματα είναι πολλά και άλυτα αλλά οι παίκτες τον έπεισαν να συνεχίσει.

Here are all of Cristiano Ronaldo goals tonight. Perfect hatrick ⭐️



pic.twitter.com/jPoVqz57tO