ΒΙΝΤΕΟ: Έγινε αλλαγή και αποθεώθηκε ο συγκινημένος Ρόις

Ο Μάρκο Ρόις έγινε αλλαγή στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Άουγκσμπουργκ, αποθεώθηκε και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του.

Ο Μάρκο Ρόις έδωσε την προτελευταία εντός έδρας εμφάνιση του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Μια ημέρα αφού οριστικοποιήθηκε πως ο Γερμανός μεσοεπιθετικός θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από την Μπορούσια ήταν βασικός στην αναμέτρηση με την Άουγκσμπουργκ και έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση.

Ο αρχηγός των Βεστφαλών οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, καθώς πέτυχε ένα γκολ και έδωσε δυο ασίστ. Ο Τέρζιτς απέσυρε τον Ρόις, στο 66' και πέρασε στο ματς τον Μπραντ, με τους οπαδούς που βρέθηκαν στο «Signal Iduna Park» να κάνουν standing ovation στον Γερμανό.

Ο 34χρονος ευχαρίστησε με χαρακτηριστικές κινήσεις τους φίλους της ομάδας του και ήταν εμφανώς συγκινημένος. Ο Γερμανός είναι στον 12ο χρόνο του στην Ντόρτμουντ, έχει συμπληρώσει 425 συμμετοχές, μετρώντας παράλληλα 169 γκολ, 130 ασίστ, δύο κύπελλα Γερμανίας και δύο εγχώρια Super Cup.

a standing ovation, for one hell of a performance.

marco reus, take a bow 🤍 pic.twitter.com/FHj0Gee01B