Σχεδόν… 30.000 κόσμος μέσα στο γήπεδο, να γιορτάζει με την Ίπσουιτς!

Το «έπος» ολοκληρώθηκε. Η Ίπσουιτς βρίσκεται ξανά στην Premier League , για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και σχεδόν όσοι βρέθηκαν στο γήπεδό της, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν!

Η αναμέτρηση της Ίπσουιτς με τη Χάντερσφιλντ ολοκληρώνεται και το σύνολο του Κίραν ΜακΚένα πανηγυρίζει μία «ιστορική» άνοδο στην Premier League!

Επικρατεί με 2-0, είναι ανώτερο σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης και δεν ενδιαφέρεται σε καμία περίπτωση, για οτιδήποτε συμβαίνει στη συνάντηση της Λιντς με τη Σαουθάμπτον. Ολοκληρώνει το πρωτάθλημα στην 2η θέση και τους 96 βαθμούς και για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2001-22, θα παίξει στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το παιχνίδι λήγει και σχεδόν… ολόκληρο το «Portman Road Stadium» μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πανηγυρίζει την άνοδο, «ξεσπά», πρόκειται για στιγμές που ανέμενε 22 χρόνια.

Ο «απόλυτος» χαμός στο «σπίτι» της Ίπσουιτς, με μία επική σεζόν να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον σύλλογο!

Remarkable. Quite remarkable.



Congrats to Ipswich, and ex-#MUFC coach Kieran Mckenna.



See you back at Old Trafford Kieran, what a job he has done. And some thought he was awful... He's proven a lot of people wrong.



See you back in the Prem Ipswich, we've missed you. pic.twitter.com/pLf3hbr0Pn