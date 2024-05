Έκπληξη από προπονητή της Premier League που συμμετέχει σε βίντεο κλιπ

Ο προπονητής της Έβερτον Σον Ντάις έκανε ένα σύντομο διάλειμμα από τη ζωή εντός ποδοσφαίρου συμμετέχοντας σε ένα μουσικό βίντεο

Η συνεργασία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν είναι εδώ.

Ο τεχνικός της Έβερτον, Σον Ντάις, έκανε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα στην προπονητική και το ποδόσφαιρο κάνοντας μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ένα video cilp.

Ο 52χρονος κόουτς -γνωστός μουσικόφιλος- αιφνιδιάστηκε την περασμένη εβδομάδα όταν έλαβε ένα μήνυμα από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Green Day μετά τη νίκη τους στο Merseyside Derby κόντρα στη Λίβερπουλ. Ο frontman των Green Day, Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, συνεχάρη τα «Ζαχαρωτά» και περιέγραψε τη νίκη στο Goodison Park ως «φανταστική».

Με αφορμή αυτή την έκπληξη ο Ντάις εξέφρασε τον θαυμασμό του για το συγκρότημα με έδρα το Stockport, τους Blossoms, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο «Football Music & Me» στο The Overlap. Είπε: «Ήμουν με τα παλικάρια από τους Blossoms πρόσφατα που είναι απλά υπέροχα».

Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί ο Ντάις ήταν με το αγγλικό συγκρότημα indie rock, αλλά το πρωί της Δευτέρας (29/04), ένα μουσικό βίντεο με τον μκόουτςτης Έβερτον μας έδωσε μια απρόβλεπτη απάντηση. Όπως μπορείτε να δείτε από το παρακάτω κλιπ, ο Ντάις φαίνεται να μιλάει για ένα λεγόμενο «άψογο σχέδιο» που έχει καταστρώσει για την ομάδα.Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει την 1η Μάη...

Εδώ το βίντεο:

Sean Dyche sends the five of us on a mission in our new single What Can I Say (After I’m Sorry) out Wednesday 1st May ⏰ pic.twitter.com/WcDdfgAD1m