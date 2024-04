Ντε Μπρόινε: Πρώτο γκολ με κεφαλιά στην Premier League μετά από 10 σεζόν!

Χρειάστηκαν 10 σεζόν για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ώστε να πετύχει το πρώτο του τέρμα με κεφαλιά στην Premier League.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε βρήκε δίχτυα στην νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 4-0 κόντρα στην Μπράιτον, με τον Βέλγο να ανοίγει το σκορ στο 17ο λεπτό. Το τέρμα το πέτυχε με κεφαλιά και ήταν η πρώτη φορά που σκοράρει με το κεφάλι, και μάλιστα με κεφαλιά «ψαράκι».

Ο μέσος των «citizens» μετράει φέτος την 10η σεζόν του στο Νησί, όπου πρωτοεμφανίστηκε με την φανέλα της Τσέλσι στην σεζόν 2013-2014 και από την σεζόν 2015-2016, αγωνίζεται στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο Ντε Μπρόινε μετράει 255 συμμετοχές σε αυτήν την δεκαετία με 68 τέρματα και πριν το τέρμα απέναντι στους «γλάρους» δεν είχε σκοράρει ποτέ με κεφαλιά!

Δείτε το τέρμα που πέτυχε:

A 68th Premier League goal for Kevin De Bruyne, but the first scored with his head! pic.twitter.com/ya7dWp728P