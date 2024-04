Απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση της Λίβερπουλ για Σλοτ!

Η Φέγενορντ φέρεται να μη δέχθηκε την αρχική προσφορά της Λίβερπουλ για να μπορέσει να προσλάβει τον Άρνε Σλοτ από το φετινό καλοκαίρι!

Οι «κόκκινοι» τις τελευταίες ώρες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους Ολλανδούς ώστε να συμφωνηθεί το ποσό της αποζημίωσης που θ’ απαιτήσουν για να επιτρέψουν στον Σλοτ να «σπάσει» το συμβόλαιό του και να διαδεχθεί τον Κλοπ στο «Άνφιλντ».

Όπως τονίζει το Athletic, η πρώτη προσφορά έγινε, ανήλθε στα 9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Φέγενορντ απάντησε αρνητικά.

Παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη η Λίβερπουλ επιμένει και οι επαφές συνεχίζονται…

Liverpool have had an opening offer for Arne Slot rejected after making the Feyenoord head coach their preferred choice to succeed Jurgen Klopp.#LFC



