Πάει για τη… μεγάλη κλοπή η Γουέστ Χαμ με Αμορίμ!

Θα το δούμε κι αυτό; Η Γουέστ Χαμ μπαίνει σφήνα στις προσπάθειες που φέρεται να κάνει η Λίβερπουλ για την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ και οι Λονδρέζοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να τον κάνουν δικό τους ενόψει της διαφαινόμενης αποχώρησης του Ντέιβιντ Μόγιες!

Τελικά η Πρέμιερ Λιγκ παρακολουθούσε στενά τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Ρούμπεν Αμορίμ και η Λίβερπουλ δεν «παίζει» πλέον μόνη της!

Όπως αναφέρει το theAthletic, η Γουέστ Χαμ έχει κάνει ήδη κάποιες κουβέντες για την περίπτωση του 39χρονου προπονητή, σε περίπτωση που ο Ντέιβιντ Μόγιες με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, το καλοκαίρι, αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία!

