Μπορεί να αλλάξει γνώμη ο Μπαπέ: «Όχι, όχι, όχι...»

Μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα και την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ ο Κιλιάν Μπαπέ ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να μην αποχωρήσει τελικά από τους Παριζιάνους.

Δύο γκολ έβαλε ο Γάλλος σούπερ σταρ για να «σφραγίσει» το 4-1 των Παριζιάνων επί των Καταλανών, αποτέλεσμα που έδωσε στους πρώτους την πρόκριση στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και, όπως αναμενόταν, ο Μπαπέ ήταν περιζήτητος από τους δημοσιογράφους μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Βαρκελώνη. «Πολιορκήθηκε» τόσο από Γάλλους όσο και από Ισπανούς και ρωτήθηκε για το αν υπάρχει περίπτωση αυτή η πρόκριση να τον κάνει να αλλάξει γνώμη και τελικά να μην αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Όχι, όχι, όχι...» ήταν η λακωνική, αλλά κατηγορηματική απάντησή του.

«Έχω το όνειρο να κερδίσω το Τσάμπιονς Λιγκ με την Παρί. Σίγουρα. Είναι ένα ακόμη βήμα τώρα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο Γουέμπλεϊ. Παίξαμε ένα υπέροχο παιχνίδι ως ομάδα και δουλέψαμε για έξι ημέρες με την ιδέα να νικήσουμε εδώ. Η ομάδα είναι πολύ ιδιαίτερη, ονειρευόμουν αυτά τα παιχνίδια όταν ήρθα στην Παρί. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον σύλλογο» είπε, επίσης, ο 26χρονος Γάλλος διεθνής επιθετικός.

the way kylian answers switches perfectly in both french and spanish. 🍯| #mbappépic.twitter.com/SvOp9QOFBe