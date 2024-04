Αμορίμ: «Δεν έχω συναντηθεί με τη Λίβερπουλ και δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία»

Σε διάψευση των όσων γράφονται περί συμφωνίας του με τη Λίβερπουλ, προέβη ο προπονητής της Σπόρτιγνκ, Ρούμπεν Αμορίμ.

Έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τις φήμες περί συμφωνίας του με τη Λίβερπουλ ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Μέσω δηλώσεων που έκανε ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Σπόρτινγκ με την Ζιλ Βιθέντε για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ο 39χρονος προπονητής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει συναντηθεί με ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτή είναι και η τελευταία φορά που μιλά για το μέλλον του.

«Δεν συναντήθηκα με ανθρώπους της Λίβερπουλ και δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία. Όσα γράφονται είναι ψέματα. Παραμένω προπονητής της Σπόρτινγκ και είμαι εδώ για να πανηγυρίζουμε νίκες. Δεν έχω συναντηθεί με κανέναν. Σταματήστε με αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η τελευταία φορά που μιλάω για το μέλλον μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

🎙️ | Ruben Amorim:



"There was no interview with Liverpool or total agreement." pic.twitter.com/q7Ay883Q4F