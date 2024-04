Πήγε για τσαμπουκά στον πάγκο της Ντόρτμουντ ο Σιμεόνε!

Παραλίγο... επεισόδιο στους πάγκους Ατλέτικο Μαδρίτης και Ντόρτμουντ κατά την διάρκεια της αναμέτρησής τους για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης «πετούσε» στο «Μετροπολιτάνο» στο πρώτο μέρος, τιμώρησε την άμυνα... παιδική χαρά της Ντόρτμουντ, προηγήθηκε με 2-0, αλλά στο φινάλε του αγώνα η αλλαγή του Έντιν Τέρζιτς, Σεμπαστιάν Αλέ, διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Και με δεδομένο ότι τα νεύρα ήταν στην... τσίτα παραλίγο να γίνει και «χοντρό» επεισόδιο όταν ο Ντιέγο Σιμεόνε κατευθύνθηκε με... άγριες διαθέσεις στον πάγκο των Βεστφαλών για να τα... πει με τον αθλητικό διευθυντή, Σεμπάστιαν Κελ.

😳👊 Getting very passionate on the sideline between Diego Simeone and Dortmund's director Sebastian Kehl! ⚔️

