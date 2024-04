Είδαμε από τους κορυφαίους προημιτελικούς της ιστορίας!

Μόλις μία φορά στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ έχουν σημειωθεί περισσότερα γκολ στα προημιτελικά της διοργάνωσης και συνέβη πριν από 64 χρόνια!

Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα στο πρώτο "πιάτο" των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου σημειώθηκαν συνολικά 18 γκολ!

Την Τρίτη είχαμε τις δύο ματσάρες σε Μαδρίτη και Λονδίνο που έληξαν ισόπαλες. Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι με 3-3 και η Άρσεναλ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου με 2-2.

Σε ανάλογους ρυθμούς και τα χθεσινά παιχνίδια, με την Μπαρτσελόνα να φεύγει με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Παρί Σ.Ζ. με 3-2, ενώ η Ατλέτικο κέρδισε με 2-1 την Ντόρτμουντ.

Μόλις μία φορά στο παρελθόν είχαν σημειωθεί περισσότερα γκολ στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα συνέβη το 1957 (20 γκολ), με τους αγώνες:

Αθλέτικ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 5-3

Φιορεντίνα-Γκρασχόπερ 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Νις 3-0

Ερυθρός Αστέρας-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-1

RMA 3-3 MCI

ARS 2-2 BAY

PSG 2-3 FCB

ATM 2-1 BVB



