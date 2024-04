Απίθανο «Old Firm» και ισοπαλία με τρία γκολ στο φινάλε

Σε ένα απίθανο Old Firm Derby στο «Ibrox», η Ρέιντζερς κατάφερε να επιστρέψει δύο φορές από την... κόλαση και να αποσπάσει έναν μεγάλο «βαθμό» απέναντι στη Σέλτικ (3-3) διατηρώντας τον πρώτο λόγο στη μάχη του τίτλου!

Ένα Old Firm προσφέρει πάντα έντονες συγκινήσεις. Το σημερινό ωστόσο θα μείνει στην ιστορία. Ένα από τα πιο «τρελά» ντέρμπι των τελευταίων ετών, με τη Ρέιντζερς να επιστρέφει δύο φορές από την... κόλαση και να παίρνει έναν μεγάλο βαθμό απέναντι στη Σέλτικ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 3-3 και τους γηπεδούχους να μένουν στο -1 από την κορυφή, έχοντας ωστόσο και ένα ματς λιγότερο.

Μόλις 21 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν ώστε η Σέλτικ να πάρει κεφάλι στο σκορ με τον Μαέντα! Ο Ιάπωνας επιθετικός κυνήγησε μια... χαμένη φάση και εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ταβερνιέ ο οποίος άργησε να διώξει την μπάλα με αποτέλεσμα εκείνη να βρίσκει στο πόδι του αντιπάλου και να καταλήγει στα δίχτυα των γηπεδούχων! Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος με τον Ο'Ριλ να διαμορφώνει το 2-0 για την ομάδα του Ρότζερς.

Τα πιο... τρελά ωστόσο έγιναν στο δεύτερο μέρος. Η Ρέιντζερς μείωσε με τον Ταβερνιέ στο 56ο λεπτό και μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιστρέψουν από την... κόλαση με τον Σίμα να κάνει το 2-2 στο 86ο λεπτό! Κι όμως, η Σέλτικ βρήκε γκολ... νίκης ένα λεπτό αργότερα με τον Ιντά να κάνει το 3-2 και να βάζει «φωτιά» στο πέταλο των φιλοξενούμενων!

Η Ρέιντζερς ωστόσο δεν είχε πει τον τελευταίο της λόγο και στις καθυστερήσεις ισοφάρισε σε 3-3 με τον Ματόντο! Οι γηπεδούχοι παρέμειναν στο -1 από την κορυφή, ωστόσο έχουν ένα ματς λιγότερο, έχοντας ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

1’—Rangers 0-1 Celtic

34’—Rangers 0-2 Celtic

55’—Rangers 1-2 Celtic

86’—Rangers 2-2 Celtic

87’—Rangers 2-3 Celtic

90+3’—Rangers 3-3 Celtic



Celtic are one point ahead of Rangers in the Scottish Premier League.



