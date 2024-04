Βαριά καμπάνα σε Τράμπζονσπορ για τα επεισόδια στο ματς με την Φενέρμπαχτσε, στα μαλακά οι παίκτες της Φενέρ

Βαρύ είναι το τίμημα που καλείται να πληρώσει η Τράμπζονσπορ για τα άγρια επεισόδια που σημάδεψαν το ματς απέναντι στην Φενέρμπαχτσε καθώς θα παιξει χωρίς κόσμο τα επόμενα έξι παιχνίδια της. Μία αγωνιστική τιμωρία για δύο παίκτες της Φενέρ.

Το ματς μεταξύ της Τράμπζονσπορ και της Φενέρμπαχτσε πέρασε στην ιστορία για τα άγρια επεισόδια που έλαβαν χώρα στο φινάλε, με οπαδούς των γηπεδούχων να εισβάλλουν με πολεμική διάθεση στον αγωνιστικό χώρο κουβαλώντας κάθε λογής "πολεμοφόδιο" και κάποιοι εξ αυτών να παίζουν... ξύλο με ποδσοφαιριστές της αντιπάλου του Ολυμπιακού στους "8" του Conference League.

Στο διάστημα που ακολούθησε η ατμόσφαιρα στη γειτονική χώρα ήταν βαριά, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στα μαχαίρια και την "Φενέρ" να απειλεί ακόμη και με αποχώρηση από το πρωτάθλημα, για να έρθει το απόγευμα της Τετάρτης (03/04) όπου έπεσε βαρύς ο πέλεκυς της αθλητικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την απόφαση της ομοσπονδίας, η Τράμπζονσπορ τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ ο Εγκεμέν Κορκμάζ, εκ των βοηθών του προπονητή της ομάδας, Αμπντουλάχ Αβτσί, δέχτηκε ποινή μίας αγωνιστικής αποκλεισμού.

Στον αντίποδα, οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε που συμμετείχαν στις συμπλοκές με οπαδούς των γηπεδούχων κατάφεραν να αποφύγουν τις βαριές ποινές, με τους Όστερβόουλντε και Ιρφάν Τσαν Εγκριμπαγιάτ να τιμωρούνται με μία αγωνιστική και τον Οσαγί -που συμμετείχε επίσης στις μάχες σώμα με σώμα- να μην τιμωρείται.

Σημειώνεται πως αμέσως μετά από την ανακοίνωση της απόφασης, ακολούθησε οργισμένη ανάρτηση από πλευράς Τράμπζονσπορ στη σελίδα της στο Twitter, με την ομάδα της Τραπεζούντας να ζητάει μεταξύ άλλων από την παραίτηση όλων των μελών της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

"Γ@@@ τη δικαιοσύνη σας! Σηκωθείτε από τις θέσεις σας και παραιτηθείτε", ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση της "Τραμπ", στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν πρόκειται να δεχτεί αδιαμαρτύρτητα την απόφαση που βγήκε εις βάρος της.

