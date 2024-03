ΒΙΝΤΕΟ: Γιατί αυτό το χέρι του Χούμελς στο Μπάγερν-Ντόρτμουντ δεν είναι πέναλτι

Το χέρι του Ματς Χούμελς μπορεί να έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των φίλων της Μπάγερν Μονάχου, αλλά ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος για το πότε δεν υπάρχει παράβαση.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο επικρατώντας της Μπάγερν στο μεγάλο ντέρμπι με 2-0.

Στο 0-1 και συγκεκριμένα στο 41', ο Ματς Χούμελς βρίσκει τη μπάλα με το χέρι σε κεφαλιά που γίνεται από αντίπαλο παίκτη. Ωστόσο, δεν δόθηκε πέναλτι από το διαιτητή.

Γιατί; Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IFAB που ισχύουν από την 1η Γενάρη του 2019, δεν έχουμε πέναλτι όταν η μπάλα χτυπάει στο χέρι ύστερα από προσπάθεια του αμυντικού.

Και στην εν λόγω φάση, ο Χούμελς έχει σηκώσει το ποδί του, αρχικά βρίσκει τη μπάλα μ' αυτό και εν συνεχεία η μπάλα χτυπάει στο χέρι του. Ετσι θεωρήθηκε από τον ρέφερι της αναμέτρησης, Χαρμ Όσμερς, ότι δεν είχε πρόθεση να σταματήσει την τροχιά της μπάλας προς τα δίχτυα αντικανανονικά ύστερα από εξέταση του VAR.

Oι καταστάσεις που -συνηθως- δεν είναι φάουλ μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε η IFAB:

