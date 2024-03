Telegraph: «Ο Τονάλι στοιχημάτιζε και σε αγώνες της Νιούκασλ»!

Ο - ήδη τιμωρημένος από την ιταλική ομοσπονδία - Σάντρο Τονάλι κατηγορείται και από την FA για παράνομο στοιχηματισμό και, σύμφωνα με την Telegraph, στοιχημάτιζε σε παιχνίδια της ίδιας του της ομάδας, της Νιούκαστλ.

Τα μπλεξίματα δεν δείχνουν να έχουν τέλος για τον Σάντρο Τονάλι. Στα μέσα της δεκάμηνης τιμωρίας του από την ιταλική ομοσπονδία για παράνομο στοιχηματισμό και η FA απήγγειλε ανάλογες κατηγορίες κατά του 23χρονου την Πέμπτη (28/03).

Ο Τονάλι φέρεται να... πρόλαβε σε δύο μήνες (12/08/2023 - 12/10/2023) παρουσίας του στο Νησί και τη Νιούκαστλ να εμπλακεί σε 50 παράνομα στοιχήματα, πριν τιμωρηθεί δηλαδή από την FIGC.

Ωστόσο, καταπώς φαίνεται, όχι απλά στοιχημάτιζε αυτή την περίοδο αλλά στοιχημάτιζε και σε παιχνίδια της ίδιας του της ομάδας! Όπως αποκάλυψε η Telegraph, ο Ιταλός χαφ «έπαιζε» τη Νιούκαστλ, και συνεπώς και τον εαυτό του έμμεσα ή άμεσα, στα στοιχήματά του. Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, ποτέ πάντως δεν στοιχημάτισε σε ήττα της ομάδας του.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν μερικούς μήνες, ένα βίντεο του Τονάλι στο οποίο φαίνεται να... επιδιώκει να πάρει κίτρινη κάρτα είχε κινήσει σοβαρές υποψίες στην Αγγλία, οι οποίες φαίνεται πως ίσως εν τέλει επιβεβαιωθούν.

Newcastle 5-1 Aston Villa:



Sandro Tonali gets a yellow card at 90+2 for time wasting.



Fixed Betting? 🤔🤔pic.twitter.com/3F3CExrDjO