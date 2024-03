Το σχόλιο του Τσουαμενί που «κάρφωσε» τη μεταγραφή Εμπαπέ στη Ρεάλ

Ο Ορελιέν Τσουαμενί «κάρφωσε» τη μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ο Γάλλος επιθετικός έσπευσε να τα... μαζέψει, δίνοντας μια διαφορετική ερμηνεία στα λόγια του.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ διανύει την τελευταία του σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι η μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις πλευρές εκτός από τον... ίδιο!

Σε μια συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Γαλλίας, μάλιστα, ο συμπαίκτης του με τα «τρικολόρ» και χαφ της «βασίλισσας», Ορελιέν Τσουαμενί, σχολίασε πως το «ισπανικό κοινό θα εκτιμήσει πολύ περισσότερο τον Εμπαπέ όταν τον βλέπει κάθε μέρα», αφήνοντας σαφείς υπόνοιες για την ένταξή του στη Ρεάλ.

Παρόλα αυτά, ο Γάλλος επιθετικός, ως γνωστός... διπλωμάτης, έσπευσε να δώσει μια διαφορετική χροιά στα λόγια του Τσουαμενί. «Έπαιξα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Champions League, θα παίξουμε με την Μπάρτσα. Αν περάσουμε, μπορούμε να παίξουμε και με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε ναι, θα με βλέπουν πιο συχνά, αυτό εννοούσε», είπε αναλυτικά ο Εμπαπέ.

💬 Kylian Mbappé sur la déclaration d'Aurélien Tchouaméni : « Il parlait de moi. J'ai joué la Real Sociedad, on va jouer le Barça. Si on passe, on peut jouer aussi l'Atlético de Madrid. Ils vont me voir plus souvent » pic.twitter.com/Ss3kwZpenq