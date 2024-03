Ο Βινίσιους έβαλε τα κλάματα στη συνέντευξη Τύπου: "Θέλω να παλέψω για τους μαύρους, εάν ήταν στο χέρι μου θα τα είχα παρατήσει"

Ο Βινίσιους Τζούνιορ δέχθηκε ερωτήσεις για τη μάχη που δίνει ενάντια στον ρατσισμό μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε, με τον ίδιο να λυγίζει και να βάζει τα κλάματα.

Ο Βινίσιους τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πλήθος ρατσιστικών επιθέσεων. Ο επιθετικός της Ρεάλ αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει σε συνέντευξη Τύπου της εθνικής Βραζιλίας, τόνισε πως θα συνεχίσει να παλεύει για τους μαύρους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ψυχολογική πίεση που έχει υποστεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βινίσιους:

Για τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό: "Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες από την Ισπανία που, όποτε δίνουν συνεντεύξεις, με στηρίζουν, κάνοντας ό,τι μπορούν για να κάνουν την Ισπανία να αλλάξει τη σκέψη της. Όχι μόνο την Ισπανία, υπάρχει ρατσισμός παντού. Ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε όλο και περισσότερο τον ρατσισμό.

Οι παίκτες από την Ισπανία με βοηθούν πολύ, λένε πράγματα σε συνεντεύξεις που στην αρχή έλεγα μόνο εγώ, σήμερα είναι μαζί μου. Πάντα ζητάω από τη FIFA, την CONMEBOL, την UEFA να μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα, όπως κάνει η CBF, με βοήθησε ώστε να εξελιχθούμε ως άνθρωποι, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να δουν τι έχουν και περνάνε οι μαύροι άνθρωποι. Αυτό που περνάω δεν είναι καν κοντά σε αυτό που πέρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να παλέψω για αυτούς που είναι μαύροι".

Για τις επιθέσεις στην Ισπανία: "Πιστεύω ότι πρέπει να μιλούν λιγότερο για όλα όσα κάνω λάθος στο γήπεδο, φυσικά πρέπει να εξελιχθώ, αλλά είμαι μόλις 23 ετών, είναι μια φυσική διαδικασία, έφυγα από τη Βραζιλία πολύ νέος, δεν μπορούσα να μάθω τόσα πολλά πράγματα. Είμαι 23 ετών και ακόμα μαθαίνω. Επειδή οι δημοσιογράφοι στην Ισπανία, που είναι μεγαλύτεροι από εμένα, δεν μπορούν να να δουν τι πραγματικά συμβαίνει, στεναχωριέμαι όλο και πιο πολύ, έχω όλο και λιγότερη επιθυμία να παίξω, αλλά θα συνεχίσω να αγωνίζομαι".

Από πού αντλεί δύναμη: "Πιστεύω ότι λόγω όλων των ανθρώπων που με στηρίζουν, με ακολουθούν και μου στέλνουν όλο και περισσότερα μηνύματα, θα συνεχίσω να παλεύω για αυτού. σήμερα έχω μεγάλη δύναμη μέσα μου, στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου, με στηρίζουν στα πάντα. Δεν έχουν όλοι αυτή την υποστήριξη. Θέλω να συνεχίσω για αυτούς, για όλους τους ανθρώπους που ξέρουν τι περνάω και έχω περάσει και που ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο.

Για το τι τον απογοητεύει περισσότερο: Η έλλειψη τιμωριών. Αν αρχίσουμε να τιμωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που διαπράττουν εγκλήματα και εδώ δεν το θεωρούν έγκλημα, θα αρχίσουμε να εξελισσόμαστε, όλα θα πάνε καλύτερα για όλους. Κάνω τόσα πολλές αναφορές, αλλά στο τέλος συμβαίνει όπως συνέβη με τον φίλο μου στη Βαρκελώνη, κλείνουν την υπόθεση και κανείς δεν ξέρει τίποτα. Αν αρχίσουμε να τιμωρούμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι ότι θα αλλάξουν τη σκέψη τους, αλλά θα φοβούνται να μιλήσουν, είτε στο γήπεδο, όπου υπάρχουν κάμερες... και έτσι θα το μειώσουμε αυτό, θα βάλουμε φόβο σε αυτούς τους ανθρώπους.

Και ότι μπορούν επίσης να μορφώσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν συχνά παιδιά εδώ που με προσβάλλουν και δεν κατηγορώ το παιδί, γιατί δεν καταλαβαίνουν, εγώ δεν καταλάβαινα τον ρατσισμό στην ηλικία τους. Είναι περίπλοκο.

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, τόσοι καλύτεροι παίκτες από εμένα που έχουν ήδη βρεθεί εδώ, θέλω να εξασφαλίζω ότι οι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να εξελιχθούν, να βελτιωθούν, ότι μπορούμε να έχουμε ισότητα, ότι στο κοντινό μέλλον θα υπάρξουν λιγότερες περιπτώσεις του ρατσισμού, ότι οι μαύροι άνθρωποι μπορούν να έχουν μια κανονική ζωή, όπως άλλοι. Θέλω να συνεχίσω να παλεύω για αυτό. Αν ήταν στο χέρι μου, θα τα είχα ήδη παρατήσει, θα έμενα στο σπίτι. Πάω στα παιχνίδια με το μυαλό μου συγκεντρωμένο στο παιχνίδι για να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου , αλλά δεν είναι πάντα δυνατό. Πρέπει να συγκεντρώνομαι πολύ κάθε μέρα".

❤️‍🩹🇧🇷 Vinicius got emotional during the Brazil's press conference after three questions about racism.



“I’m sorry. I just want to play football, do everything for my club and my family, never see black people suffering.pic.twitter.com/TVSj20vsCN