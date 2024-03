Το απόλυτο «You will never walk alone»: Ο Έρικσον συγκινείται, η Λίβερπουλ του… δίνει ζωή!

Στιγμές… μαγείας, το απόλυτο όνειρο του Σβεν Γκόραν Έρικσον να γίνεται πραγματικότητα. Ο ίδιος στον πάγκο της Λίβερπουλ, ένα «Άνφιλντ» να… σείεται, το «You will never walk alone» να ακούγεται και η συγκίνηση να κάνει την εμφάνισή της. Ένα «έπος», που δεν θα ξεχάσει ποτέ, που του δίνει ζωή!

Επρόκειτο πραγματικά για μία συγκλονιστική στιγμή. Η στιγμή που περίμενε σε ολόκληρη την καριέρα του ο Σβεν Γκόραν Έρικσον.

Βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή στο «Άνφιλντ» ως προπονητής των παλαίμαχων των «κόκκινων», σε ματς «θρύλων», που έχουν τιμήσει τη φανέλα της Λίβερπουλ και του Άγιαξ, και εκπληρώνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό του όνειρο.

Έχουμε πολλά να περιμένουμε, θα δούμε ξανά τον Στίβεν Τζέραρντ και τον Φερνάντο Τόρες στην ενδεκάδα, αλλά το σημαντικότερο όλων μοιάζει να έλαβε χώρα πριν από την έναρξη του φιλικού.

Τότε που το «Άνφιλντ» σείστηκε για το «You will never walk alone», με την κάμερα να πέφτει… πάνω στον Έρικσον. Συγκινήθηκε, δεν το πίστευε στα μάτια του και μοιάζει να πήρε… ζωή μέσω της Λίβερπουλ!

Some noise as Sven-Göran Eriksson emerges at Anfield ❤️



The 76-year-old is managing the Liverpool Legends (Gerrard and Torres included) against Ajax this afternoon.#LFC 🔴 pic.twitter.com/4D3o2Nk8Q7