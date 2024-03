Χαμός στην Αγγλία με τις εμφανίσεις του Euro 2024, πήρε θέση μέχρι και ο πρωθυπουργός

Η νέα φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Euro 2024 έχει σηκώσει έντονες αντιδράσεις λόγω των χρωμάτων του σταυρού. Η θέση του πρωθυπουργού και της Nike.

Μόνο θετικό δεν ήταν το feedback που έλαβε η φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, με την οποία θα αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην τελική φάση του Euro 2024. Ο λόγος; Μια εικαστική επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Στο πίσω μέρος του γιακά της φανέλας η Nike έβαλε μια... παραλλαγή του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου που αντί να είναι κόκκινος σε λευκό φόντο, είναι κόκκινος, μωβ και μπλε, θυμίζοντας κάπως τα χρώματα της φανέλας της LGBTQ σημαίας. Αυτή η version του σταυρού δεν άρεσε σε πολλούς χρήστες των Social Media, ενώ σχολιάστηκε ακόμα και από τον πρωθυπουργό της χώρας.

«Για τις εθνικές σημαίες μας, δεν πρέπει να τις πειράζουμε, επειδή αποτελούν πηγή περηφάνειας, ταυτότητας, του ποιοι είμαστε και είναι τέλειες όπως είναι», ανέφερε ο Ρίσι Σουνάκ.

Rishi Sunak says he "prefers the original" St George's cross, adding, "When it comes to our national flags, we shouldn't mess with them."

Nike changed the colours on the back of the England's shirt collar to nod to the training kit worn by England's 1966 World Cup winners.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1P57CYqpGy