Για αυτό δεν δόθηκε το πέναλτι του Ντοκού στον ΜακΆλιστερ, οι διάλογοι διαιτητή και VAR

Ο επικεφαλής της Ένωσης Διαιτητών στην Αγγλία, Χάουαρντ Γουέμπ, ανέλυσε τη φάση που έγινε στο 90+9' του Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι και το λόγο που δεν δόθηκε το πέναλτι στον ΜακΆλιστερ ενώ στη δημοσιότητα ήρθαν και οι διάλογοι του διαιτητή με το VAR.

Το ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1 πριν λίγες εβδομάδες στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής στην Premier League σημαδεύτηκε από μια φάση στο 90+9' όπου οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ ζήτησαν πέναλτι για φάουλ του Ντοκού στον ΜακΆλιστερ.

Μια φάση εξετάστηκε από το VAR, που συμφώνησε με τον διαιτητή και δεν έδειξε παράβαση και η οποία μετά το παιχνίδι είχε "σηκώσει" αρκετή συζήτηση και αντιδράσεις,

Ο επικεφαλής της Ένωσης διαιτητών στην Αγγλία, Χάουαρντ Γουέμπ, ανέλυσε και εξήγησε την απόφαση να μην καταλογιστεί εν τέλει το πέναλτι:

"Είναι μοιρασμένη η άποψή μου. Είναι μία περίπτωση όπου αν ο διαιτητής το έδινε στο γήπεδο, θα υπήρχε ένας έλεγχος στην φάση από το VAR και θα έλεγε ''Το τσεκάρισμα ολοκληρώθηκε'' (και δεν θα άλλαζε την απόφαση), όπως ακριβώς και στην περίπτωση που δεν το έδωσε.

Η μπάλα είναι πολύ χαμηλά για να βάλει κανείς το κεφάλι του. Ο Ντοκού σηκώνει το πόδι για να παίξει την μπάλα και κάνει επαφή με την μπάλα. Και ναι, γνωρίζουμε πως υπάρχει επαφή με τον Μακ Άλιστερ επίσης, ο Αργεντινός έρχεται σε κείνον, όμως δεν παίζει πραγματικά την μπάλα.

Νομίζω πως το ίδιο θα γινόταν ότι και να έδινε, επειδή δεν θα ήθελε να ξαναδεί μία φάση και να αλλάξει μία απόφαση για μία περίπτωση που δεν θα ήταν τόσο ξεκάθαρη, οπότε το VAR έμεινε τελικά έξω απ' αυτό".

Την ίδια ώρα δόθηκαν στην δημοσιότητα και οι διάλογοι που είχε ο διαιτητής με το VAR και τον AVAR:

Διαιτητής: "Όχι, δεν είναι για μένα φίλε"

VAR: "Ελέγχω πιθανό πέναλτι"

Διαιτητής: "Νομίζω πως η μπάλα είναι στο κέντρο και αυτός (ο Ντοκού) προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Ίσως υπάρχει μια επαφή"

VAR: "Υπάρχει καθαρή επαφή του Ντοκού με την μπάλα. Γίνεται μία επαφή μεταξύ των δύο παικτών. Ο ΜακΆλιστερ μπαίνει στην φάση, γυρνάει το σώμα του. Η μπάλα είναι ψηλά, οι δύο τους μονομαχούν εκεί. Δεν νομίζω πως υπάρχουν αρκετά στοιχεία εκεί για να δοθεί πέναλτι".

AVAR: "Είσαι σίγουρος που σίγουρα παίζει την μπάλα".

VAR: "Σίγουρα την αγγίζει. Ο Μακ Άλιστερ έπειτα έρχεται στον χώρο. Εκείνος γυρνάει την πλάτη του σ' αυτόν (στον Ντοκού). Έρχονται σε επαφή. Επιβεβαιώνω την απόφαση του γηπέδου. Το τσεκάρισμα ολοκληρώθηκε".

